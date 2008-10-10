Ющенко просить Тимошенко мінімізувати вплив світової кризи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО прибути 13 жовтня 2008 року о 12.00 на позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядатимуться питання посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації впливу світової кризи на економіку України, з розробленим урядом планом дій з мінімізації впливу світової кризи.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава держави також вважає, що прем’єр-міністр має скликати позачергове засідання Кабміну для розробки такого плану дій.

“У зв`язку з необхідністю посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації впливу світової кризи на економіку України прошу Вас скликати позачергове засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглянути ці питання та розробити відповідний план дій.

З урахуванням результатів засідання Кабінету Міністрів України прошу прибути 13 жовтня 2008 року о 12 годині на позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України з вищезазначених питань”, – йдеться у листі В.ЮЩЕНКА.