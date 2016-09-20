Геращенко: вбивство терориста Жиліна могло бути операцією прикриття
01:01, 20 вересня 2016Політика
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Народний депутат України Антон Геращенко вважає, що вбивство терориста Євгена Жиліна могло бути операцією прикриття.
Геращенко нагадав, що Жиліна підозрювали в організації невдалого замаху на Кернеса / Фото УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Це чи правда, яку потрібно перевірити, чи операція прикриття для цінного агента російських спецслужб", - написав депутат.
Геращенко нагадав, що Жиліна підозрювали в організації невдалого замаху на вбивство мера Харкова Геннадія Кернеса.
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"Причетність Євгена Жиліна до організації невдалого вбивства мера Харкова Геннадія Кернеса з мотивів помсти, була однією з версій слідства", - написав нардеп.
Як повідомляв УНІАН раніше, в ресторані "Ветерок" в селищі Горки-2 під Москвою вбили ватажка харківської проросійської організації "Оплот" Євгена Жиліна.
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