Геращенко: вбивство терориста Жиліна могло бути операцією прикриття

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Це чи правда, яку потрібно перевірити, чи операція прикриття для цінного агента російських спецслужб", - написав депутат.

Геращенко нагадав, що Жиліна підозрювали в організації невдалого замаху на вбивство мера Харкова Геннадія Кернеса.

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"Причетність Євгена Жиліна до організації невдалого вбивства мера Харкова Геннадія Кернеса з мотивів помсти, була однією з версій слідства", - написав нардеп.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ресторані "Ветерок" в селищі Горки-2 під Москвою вбили ватажка харківської проросійської організації "Оплот" Євгена Жиліна.