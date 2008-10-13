Ющенко каже, що у Верховній Раді - рейдерство і шантаж, але це не біда

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав політичним рейдерством блокування у парламенті питання фінансування дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що фактичне блокування роботи Верховної Ради в останні дні її роботи «не є здоровим фактом».

За його словами, у середу та четвер минулого тижня у Верховної Ради була законна підстава забезпечити фінансування виборів, але цього не можна було зробити через блокування її роботи (УНІАН: минулого тижня депутати від БЮТ блокували трибуну, президію та урядову ложу парламенту).

«Не біда. Хочу прямо сказати, що події, які відбулися по блокуванню роботи парламенту в середу–четвер, можна назвати лише одним словом: політичне рейдерство, шантаж», - сказав Президент.

Він назвав недемократичним блокування роботи ВР в умовах, коли рішення планувалось ухвалити відповідно до процедур і законодавчих норм.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що саме через це довелось ініціювати сьогоднішнє позачергове засідання РНБО, щоб розглянути питання виділення коштів на позачергові вибори.