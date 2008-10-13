Орли Тягнибока кажуть, що «Беркут» Луценка не дає їм готувати концерт

Співробітники Міністерства внутрішніх справ блокують встановлення сцени на Майдані Незалежності для проведення 14 жовтня святкового концерту на честь Української повстанської армії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

”Вже другий день співробітники Шевченківського РВ УМВС України у місті Києва із залученням бійців спецпідрозділу “Беркут” унеможливлюють здійснення підготовчих робіт та встановлення сцени для проведення святкового концерту на Покрову”, - йдеться у повідомленні.

При цьому у ВО “Свобода” наголошують, що це відбувається попри наявність у організаторів концерту офіційних листів від Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА до Головного управління МВС України в Києві та Головного управління контролю за благоустроєм про те, що київська міська влада не заперечує проти проведення заходів із встановленням сценічного обладнання Київською міською організацією ВО “Свобода” на Майдані Незалежності.

”Свої дії працівники міліції не коментують. Водночас неофіційно посилаються на пряму вказівку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА”, - зазначають у ВО “Свобода”.

Як нагадують у політичній партії, Ю.ЛУЦЕНКО вже неодноразово негативно висловлювався щодо визнання вояків ОУН-УПА.

У зв’язку з цим “Свобода” розцінює такі дії, як офіційну позицію “Народної самооборони” та, можливо, БЮТ, членом команди якого уже фактично став Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня з нагоди 66-ї річниці Української повстанської армії низка політичних сил та організацій запланували провести в центрі Києві свої акції.

Так, з 17.00 до 22.00 на Майдані Незалежності ВО “Свобода” планує провести святковий концерт на честь Української повстанської армії.

Також, як повідомили УНІАН у ВО “Свобода”, 14 жовтня ця політична партія планує провести марш за визнання Української повстанської армії. Акція розпочнеться о 10.00 біля пам`ятника Тарасові Шевченку і пройде вулицями столиці під гаслом “Героям УПА – Слава! Українцям – сильну державу!”. Учасники маршу проведуть пікет перед Секретаріатом Президента з вимогою визнати діяльність, яку з березня 1939 року до кінця 50 х років ХХ століття вели ОУН та УПА, національно-визвольною боротьбою за державну незалежність України.

У свою чергу влада Києва звернулась до Окружного адміністративного суду столиці з проханням обмежити проведення акцій в центрі Києва 14 жовтня з нагоди відзначення 66-ї річниці УПА.