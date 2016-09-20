У Туреччині Філатов зустрівся з мером Анкари та уклав домовленості про співпрацю з Дніпром
Під час робочого візиту до Туреччини міський голова Дніпра Борис Філатов 20 вересня зустрівся з мером Анкари Мелихом Гекчеком. Очільник міста на Дніпрі обговорив з керівником Анкари перспективи подальшої співпраці та добудову метрополітену.
Зокрема, Борис Філатов повідомив, що Анкара готова безкоштовно навчати дніпровських фахівців новітнім методам ведення міського господарства. Мер також запросив керівництво турецької столиці приїхати до Дніпра вже в жовні – коли у дніпровській підземці розпочнуться масштабні роботи.
Керівники Дніпра та Анкари обговорили також вибір компанії-підрядника будівництва.
"Ви обрали дуже хорошу фірму. Лімак має репутацію поважної компанії в усьому світі. Вони виконають всі роботи якісно та вчасно", – зазначив мер Анкари Мелих Гекчек.
Очільник Дніпра Борис Філатов наголосив, що надзвичайно корисним для нього стало знайомство з підвісною канатною дорогою Анкари. «Особливість у тому, що вона сполучає одну зі станцій метро з масивом, розташованим на складному рельєфі. Ми вивчимо, як цей досвід можна використати в Дніпрі», – сказав міський голова.
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Крім того, представники Дніпровського муніципалітету побачили, як працюють водоочисні споруди Анкари. Технології та хімічні речовини, які використовуються для обробки води в турецькій столиці, дуже схожі з тими, що застосовуються в Дніпрі. Різниця полягає в тому, що в нашому місті воду беруть з річки Дніпро – після того, як її забруднюють підприємства. У Туреччині ж воду отримують з підземних джерел і гірських озер. Міський голова Дніпра пообіцяв вивчити і цей закордонний досвід.
Дніпровська делегація також ознайомилася з роботою транспортних підприємств Анкари. Так, у цьому місті надають перевагу муніципальному автобусному сполученню і розгалуженій системі метрополітену. В турецькій столиці відсутні трамваї та тролейбуси.
Нагадаємо, що в закордонному відрядженні мер Дніпра Борис Філатов перебуватиме до 22 вересня.
Мелих Гекчек був обраний мером Анкари ще в 1994 році. Анкара – друге найбільше місто Туреччини після Стамбула.