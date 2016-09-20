У Туреччині Філатов зустрівся з мером Анкари та уклав домовленості про співпрацю з Дніпром

Зокрема, Борис Філатов повідомив, що Анкара готова безкоштовно навчати дніпровських фахівців новітнім методам ведення міського господарства. Мер також запросив керівництво турецької столиці приїхати до Дніпра вже в жовні – коли у дніпровській підземці розпочнуться масштабні роботи.

Керівники Дніпра та Анкари обговорили також вибір компанії-підрядника будівництва.

"Ви обрали дуже хорошу фірму. Лімак має репутацію поважної компанії в усьому світі. Вони виконають всі роботи якісно та вчасно", – зазначив мер Анкари Мелих Гекчек.

Очільник Дніпра Борис Філатов наголосив, що надзвичайно корисним для нього стало знайомство з підвісною канатною дорогою Анкари. «Особливість у тому, що вона сполучає одну зі станцій метро з масивом, розташованим на складному рельєфі. Ми вивчимо, як цей досвід можна використати в Дніпрі», – сказав міський голова.

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Крім того, представники Дніпровського муніципалітету побачили, як працюють водоочисні споруди Анкари. Технології та хімічні речовини, які використовуються для обробки води в турецькій столиці, дуже схожі з тими, що застосовуються в Дніпрі. Різниця полягає в тому, що в нашому місті воду беруть з річки Дніпро – після того, як її забруднюють підприємства. У Туреччині ж воду отримують з підземних джерел і гірських озер. Міський голова Дніпра пообіцяв вивчити і цей закордонний досвід.

Дніпровська делегація також ознайомилася з роботою транспортних підприємств Анкари. Так, у цьому місті надають перевагу муніципальному автобусному сполученню і розгалуженій системі метрополітену. В турецькій столиці відсутні трамваї та тролейбуси.

Нагадаємо, що в закордонному відрядженні мер Дніпра Борис Філатов перебуватиме до 22 вересня.

Мелих Гекчек був обраний мером Анкари ще в 1994 році. Анкара – друге найбільше місто Туреччини після Стамбула.