Вперше за останні 16 років відбулася зустріч президентів України та Аргентини
Президент України Петро Порошенко в рамках участі у роботі 71-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй провів переговори з президентом Аргентини Маурісіо Макрі.
Як повідомили УНІАН в прес-службі президента, зазначена зустріч між главами двох держав відбувається вперше за останні 16 років.
«Сторони наголосили на важливості відновлення активних політичних та ділових контактів між двома державами на всіх рівнях», - йдеться у повідомленні.
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Президенти двох країн підтвердили спільну зацікавленість у розвитку двосторонньої торговельно-економічної співпраці та визначили пріоритетні напрями: співробітництво у енергетичній сфері, ракето-космічній та авіабудівній галузі, а також сільському господарстві.
Порошенко наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме - Аргентина була єдиною з країн Латинської Америки, яка у лютому 1921 року визнала Українську Народну Республіку і встановила з нею дипломатичні відносини, а також першою з латиноамериканських країн визнала незалежність України 5 грудня 1991 року.
Макрі у свою чергу високо оцінив внесок чисельної української громади в розбудову Аргентинської держави. Президент повідомив, що у 2017 році Аргентина урочисто відзначатиме 120-ту річницю перших українських поселень.