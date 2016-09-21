Порошенко вказав на критичну необхідність реформувати Радбез ООН, зокрема у використанні права вето

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН високого рівня щодо Сирії сьогодні в Нью-Йорку.

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Порошенко заявив про невідкладну та критичну необхідність реформування Ради безпеки, перш за все у питанні використання права вето.

«Ніяке право вето не повинно блокувати дію Ради (безпеки ООН – УНІАН), коли їй необхідно реагувати на ситуацію масових злодіянь, адже так багато людей загинуло за останні десятиліття, і нам давно слід розпочати процес для того, щоб усунути цю перешкоду на шляху більш ефективного функціонування Ради безпеки», - наголосив він.

Нагадаємо, голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко заявив, що Україна не відмовляється від ідеї позбавлення РФ права вето у Раді безпеки ООН.

"Я не буду говорити, що це не реальне завдання. Напевно, його можна вирішити, але це тривалий процес. Розумієте, в ООН всі бояться слова прецедент. І тому тут справа не в тому, що країни не підтримують позбавлення Росії права вето, а вони бояться, що це може їх торкнутися. Тобто, інші четверо постійних членів Ради безпеки, які мають таке саме право вето, звичайно, ніколи не підуть на (це)", - сказав Єльченко.



