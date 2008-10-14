Яценюк пояснив, чим його партія буде відрізнятися від "Бленд-а-меду"

Яценюк заявляє, що поки зарано говорити, з якою політичною силою він піде на вибори

Київ. 14 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що поки зарано говорити про те, з якою політичною силою він братиме участь у дострокових виборах до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Треба дочекатися того, поки будуть оголошені основні політичні гравці, і після цього усі побачать, хто з ким як іде», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він зауважив, що брати участь у дострокових виборах до ВР зі своєю політичною силою він не зможе, оскільки вона ще не створена.

А.ЯЦЕНЮК закликав припинити будь-які розмови про те, що хтось готує під нього якісь проекти.

«Проекти під мене ніхто не готує. Я вже у такому стані, що сам здатний приготувати будь-який проект. По-друге, я противник взагалі проектів. Проекти – це, наприклад, проект "Бленд-а-меду": зробить рекламу – дуже хороший проект, швидко, ефективно і хороші продажі будуть. А якщо ми говоримо про політичну партію, то це не проект», - сказав А.ЯЦЕНЮК.