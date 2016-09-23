Парасюк перед ефіром запитував у соцмережі, що йому робити з Вілкулом

Відповідний запис розміщено на сторінці нардепа у Facebook.

"Я на 112. Моїм опонентом буде сепарятист Вілкул. Що мені робити? Може я його.....?", - запитував Вілкул.

Відзначимо, що даний пост Парасюка набрав понад 2,4 тисячі лайків та більше 700 коментарів, більшість з яких позитивно "відповіли" на питання нардепа.

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Як повідомляв УНІАН, між народними депутатами Володимиром Парасюком та Олександром Вілкулом після ефіру на одному з телеканалів зав'язалася бійка.

Пізніше Парасюк заблокував автомобіль Вілкула і влаштував перепалку з охоронцями нардепа. Парасюк пошкодив машину Вілкула, намагаючись виламати двері його транспортного засобу, а також видряпавши "повідомлення" на капоті авто.