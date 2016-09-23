Туреччина не визнає легітимність виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму

«З точки зору Туреччини, вибори до Держдуми РФ в Криму не мають законної сили»,- заявив прес-секретар міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Більгіч, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Читайте такожУ Росії відкрили справи через "перешкоджання" виборам до Держдуми в Україні

Він наголосив, що Анкара продовжує виступати на підтримку територіальної цілісності України, частиною якої є і Крим.

«Вибори, що пройшли наприкінці минулого тижня в РФ, розглядаються нами саме з цієї точки зору. У зв'язку з цим результати виборів в Криму не є для нас легітимними»,- зазначив прес-секретар турецького зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).

Верховна Рада України не визнала легітимність виборів до Держдуми РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.