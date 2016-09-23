У справі одеського Майдану суд заарештував екс-заступника голови ОДА Орлова з правом внесення застави

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, за клопотанням прокуратури суд заарештував підозрюваного на 2 місяці – до 22 листопада.

Орлов підозрюється в причетності до організації побиття людей біля ОДА 19 лютого 2014 року.

«Заставу визначено в розмірі 8 млн 600 грн», - пояснила Верба.

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Орлову висунуто підозру у злочині за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), а також за ч. 1 ст. 294 (Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях) КК України.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в Одесі генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що підписано відповідні документи про пред'явлення підозри.

19 лютого 2014 року в Одесі озброєні палицями люди побили журналістів, які знімали невеликий пікет представників Євромайдану під будівлею Одеської ОДА.

В результаті нападу постраждали кілька десятків активістів і журналістів, кілька знімальних груп втратили техніку, яку розбили або відібрали.

Під час нападу, який відбувся у присутності кількох десятків міліціонерів, молодики вигукували: «Бити по голові і по камерах».

Після майже півгодинного побиття молодики з кийками поїхали на п'яти маршрутних таксі, на яких був номер 168 (номер одного з міських маршрутів). Перед відходом зловмисники розбили кілька припаркованих мотоциклів. Міліція не вжила жодних дій для їх затримання.