Італія запевнила у підтримці територіальної цілісності України – МЗС

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України за результатами зустрічі глави відомства Павла Клімкіна з парламентською делегацією Італії на чолі з головою Комітету у закордонних справах Палати депутатів Фабріціо Чікітто.

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«Італійська сторона запевнила в підтримці територіальної цілісності нашої держави, а також підтвердила готовність продовжувати відстоювати непорушність принципів міжнародного права», - йдеться у повідомленні.

Як зауважили у прес-службі, під час зустрічі також були обговорені шляхи посилення співпраці між Україною та Італією в сферах, які становлять обопільний інтерес. Клімкін поінформував італійських парламентаріїв про ситуацію на сході України та в окупованому Криму, стан імплементації Мінських домовленостей, а також дії України з протидії гібридній війні Росії, яка підриває безпеку на Європейському континенті.