У штабі АТО назвали умову, за якої Україна відведе війська з передової (відео)

Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Іван Ареф’єв, передає Громадське.

"Відведення військ з лінії розмежування може бути лише за умови сталого припинення вогню. Важке озброєння ми відвели вже давно. Ми виконуємо Мінські умови, але поки що ми залишаємося там, де залишаємося. Тому що обстріли наших позицій поки не припиняються", — сказав Ареф’єв.

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За його словами, протягом суботи штаб АТО зафіксував 11 обстрілів українських військових з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

У тексті угоди зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

Положення Рамкового рішення поширюються на додатково узгоджені ділянки розведення, які можуть бути визначені під час подальших консультацій.