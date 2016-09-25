Ярославський обговорив ситуацію в економіці з послом США

У п'ятницю, 23 вересня в рамках VIII Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!", генеральним партнером якого виступає група DCH, відбулася особиста зустріч Олександра Ярославського з послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ярославського.

Зокрема, під час зустрічі обговорювався стан вітчизняної економіки, ситуація в Харківському регіоні, а також перспективи поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Увагу також було спрямовано на боротьбу з корупцією і прозорість приватизаційних процесів в нашій країні.

Під час обговорення були підняті питання зміни економічної і політичної ситуації в Україні, коливання рівня бізнес-ризиків і корупційної складової економіки за останні роки.

Після цього Олександр Ярославський взяв участь у круглому столі, організованому посольством США в Україні. До дискусії також були залучені співробітники економічної місії посольства та USAID, представники великих американських корпорацій (Shell, Philipp Morris), а також відомих інвестфондів (SigmaBleyzer, Horison Capital, Dragon Capital, Empire State Capital Partners).

Як повідомлялося раніше, минулого року форум "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!", який також проходив на майданчику готелю Premier Palace Hotel Kharkiv, що входить в структуру DCH, став одним із найбільших дискусійних майданчиків у питаннях інвестиційних перспектив України, зібравши під одним дахом понад 500 учасників з 16 країн світу.

Для групи DCH підтримка такого роду заходів є одним із пріоритетів роботи. DCH традиційно є партнером щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), протягом кількох років виступає стратегічним партнером AGROPORT (міжнародного форуму з розвитку фермерства в Україні), бере участь у міжнародних заходах, спрямованих на поліпшення інвестиційного іміджу країни.