Тимошенко дає гроші на вибори - тепер Ющенко має думати, як їх узяти

Уряд схвалив законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Прийнято (зміни) щойно, прийнято по НАК «Нафтогаз», враховуючи необхідність реакції на деякі питання, і по виборах», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

У той же час, міністр не назвав планований обсяг фінансування виборчої кампанії. «Та сума, яка звучала в ЗМІ», - додав він.

В.ПИНЗЕНИК також повідомив, що законопроект про внесення змін до держбюджету на 2008 рік припускає фінансову підтримку НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду. Разом з тим, міністр не назвав обсяг планованої підтримки.

Нагадаємо, що згідно українського законодавства, зміни до бюджету можуть вноситися тільки рішенням Верховної Ради. А парламент на даний момент, принаймні, на думку Секретаріату Президента, вважається недієздатним, оскільки розпущений указом Віктора ЮЩЕНКА. Під час підготовки до дострокових виборів 2007-го року аналогічна колізія вирішувалася тим, що Президент призупиняв власний указ, давши можливість Раді внести зміни до законів.