"Прокурор" Поклонська написала заяву про звільнення

"Поклонська тут більше не працює", - цитує ТАСС джерело в наглядовому відомстві РФ.

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Відзначається, що сама Поклонська недоступна для коментарів, її мобільний телефон вимкнений.

У "канцелярії" так званої прокуратури Криму підтвердили інформацію, що Поклонська там більше не працює.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що у обраних в окупованому Криму депутатів в російську Державну думу в Литві буде статус небажаних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).

Верховна Рада України не визнала легітимність виборів до Держдуми РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.