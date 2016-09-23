Обрані в окупованому Криму депутати РФ отримають у Литві статус небажаних осіб - Лінкявічюс

Про це він сказав в інтерв'ю DELFI.

За його словами, невизнання виборів у Криму не означає невизнання виборів до російського парламенту в цілому, однак статус обраних у Криму депутатів у Литві буде небажаним.

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«Це не означає прямої оцінки виборів у цілому, це означає те, про що ми весь час говоримо, що все, що відбувається в Криму, ми вважаємо незаконним. Те, що відбувалося, ми не вважаємо виборами, більш того, не визнаємо результатів. І тих обраних, як стверджують, у Криму в члени Думи ми не вважатимемо депутатами Думи з усіма наслідками, що випливають звідси. Їхній статус буде точно небажаним у нашій країні і, сподіваюся, що у всьому ЄС», - заявив литовський міністр.

Видання зазначає, що депутатами Держдуми від анексованого Криму стали шість осіб від партії «Єдина Росія». За партійними списками до Думи потрапили підконтрольні Кремлю т. зв. віце-прем'єр-міністри Криму Михайло Шеремет та Руслан Бальбек, а також російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов, який очолював список «Єдиної Росії» на анексованому півострові, від депутатського мандата відмовився.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).

Верховна Рада України не визнала легітимність виборів в Держдуму РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.



