Євродепутат пояснив, за яких умов ЄС може призупинити "безвіз" для України

08:33, 27 вересня 2016
Політика
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Профільний комітет Європарламенту майже одноголосно підтримав безвізовий режим для України. Тепер на черзі - тристоронні переговори між інституціями ЄС. У ЄП, утім, попереджають про "гальмівний механізм" для "безвізу".

REUTERS

Незважаючи на формальне виконання Києвом усіх вимог Єврокомісії, необхідних для отримання "безвізу", у Європарламенті дотримуються думки, що Брюсселю необхідний спеціальний механізм, який дасть йому "важелі для моніторингу імплементації антикорупційного законодавства та судової реформи" в Україні, передає DW.

"Механізм призупинення дії безвізового режиму, який наразі перебуває на стадії розробки, повинен бути доповнений вимогою продовжувати виконання необхідних стандартів та критеріїв", - наголосив доповідач з питань України у комітеті із закордонних справ ЄП Яцек Саріуш-Вольський.

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Він також зауважив: безвізовий режим повинен бути наданий Україні вже зараз, проте радить Києву не забувати, що паралельно з цим буде представлено і механізм призупинення "безвізу", щойно його положення розроблять. 

Після схвалення доповіді щодо візової лібералізації у профільному комітеті Європарламенту тепер мають пройти тристоронні переговори між Європарламентом, Єврокомісією та Європейською Радою. Коли між ними буде сформована домовленість, тоді резолюція про візову лібералізацію з Україною буде винесена на голосування депутатів ЄП.

Нагадаємо, 26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

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