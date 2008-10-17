Вибори можна провести і без Держреєстру виборців - Ставнійчук

Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що дострокові парламентські вибори можна провести без Державного реєстру виборців. Про це вона заявила учора в ефірі "5-го каналу".

За словами М.СТАВНІЙЧУК, "великої потреби немає" вносити зміни до закону про вибори народних депутатів в частині, що стосується Державного реєстру виборців, потрібно лише уміло скористатися тими положеннями, які є в цьому законі і в законі про Держреєстр виборців.

"Треба уміло розпорядитися тими правовими положеннями, які є сьогодні у розпорядженні організаторів виборів", - підкреслила вона.

М.СТАВНІЙЧУК відзначила, що нормальне роз`яснення ЦВК з даного питання дасть можливість вийти з цієї складної ситуації.