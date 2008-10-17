Ющенко дав два звання «мати-героїня» за «продукти харчування»

На офіційному сайті ПрезидентаУкраїни Віктора Ющенка з’явився доволі цікавий (місцями) указ про присвоєння державних нагород з нагоди чергового свята. Документ за номером 939/2008 під назвою “Про відзначення державними нагородами України працівників харчової промисловості” датований 16-м жовтня.

Найнесподіваніше “нагородне” рішення міститься у самому кінці тексту. “За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного виробництва високоякісних продуктів харчування, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників харчової промисловості” Віктор Андрійович присвоїв звання «мати-героїня» Єві Степанівні КОНОНОВИЧ (мешканці с.Глинне Рокитнівського району, Рівненська область) та Ганні Михайлівні ТКАЧ (яка проживає у Рівненській області). Обидві жінки є матерями восьмох дітей кожна, тож звання “мати-героїня” отримали цілком справедливо. А логіку присвоєння цього звання не у зв’язку з народженням дитини, а за “високоякісні продукти харчування”, напевно слід шукати у тому, що перша з жінок є тісторобом на хлібопекарні, а друга працює кухарем Володимирецького комбінату громадського харчування.