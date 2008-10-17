Білозір каже, що СБУ піймала Тимошенко на чартері Київ-Відень

Народний депутат України Оксана БІЛОЗІР (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) заявляє, що Служба безпеки України підтвердила факт перельоту прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО чартерним рейсом за маршрутом Київ-Відень 6 серпня 2008 року.

Про це О.БІЛОЗІР повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“18 серпня 2008 року в одному із інтернет-видань була оприлюднена стаття, в якій прем`єр-міністра України звинувачено у діях, які можна інтерпретувати, як зловживання службовим становищем, порушення Закону України “Про боротьбу з корупцією” та ст. 16 Закону України “Про державну службу”.

Враховуючи серйозність звинувачень, висунутих на адресу прем`єр-міністра України, та той факт, що відсутність їхнього спростування негативно впливає на імідж державної влади, я направила депутатське звернення до Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України, в яких просила здійснити перевірку викладеного у вищезазначеній статті. Зокрема перевірити джерела фінансування авіарейсів, якими прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО здійснювала перельоти чартерними рейсами до Відня, Верони та Москви”, - пояснила О.БІЛОЗІР.

За її словами, листом від 2 жовтня СБУ повідомила їй, що замовниками чартерних авіарейсів, про які йшлося у депутатському зверненні, виступила одна швейцарська компанія. Водночас, в СБУ зауважили, що з наявних матеріалів неможливо прийняти рішення щодо наявності ознак протиправної діяльності у ході організації та виконання зазначених авіаперельотів.

У наступній офіційній відповіді від 10 жовтня 2008 року СБУ повідомила, що у ході перевірки інформації, викладеної у депутатському зверненні, встановлені пасажири авіарейсів DCHEF, які виконувались 6, 7, 8, 11 та 12 серпня поточного року.

“Так, за даними комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Київ (Жуляни)” та ТОВ “АХК “Авіахендлінг”, 6 серпня 2008 року на рейсі DCHEF за маршрутом Київ-Відень, обслуговувалась громадянка України на прізвище ТИМОШЕНКО Ю.В. За інформацією Державної прикордонної служби України, зазначена особа того ж дня перетинала державний кордон України у пункті пропуску “Жуляни”, - йдеться у листі СБУ до О.БІЛОЗІР.

У зв’язку з цим, народний депутат зазначила: ”Звичайно, прем`єр-міністр України не зробила заяву, що вона не літала вказаними чартерними рейсами, однак представники засобів масової інформації, які у відповідь на пряме запитання до Ю.ТИМОШЕНКО почули фразу “всі названі чартерні літаки не мають до мене ніякого відношення” зробили саме такий висновок”.

“З огляду на спроби прем`єр-міністра України ввести в оману представників засобів масової інформації та громадян України з метою приховування інформації про свої подорожі, ця тема набуває ще більшої актуальності, як також і питання щодо джерел фінансування чартерів, якими подорожувала Юлія ТИМОШЕНКО”, - сказала О.БІЛОЗІР.

Ян повідомляв УНІАН, 25 вересня, керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України одержала запит народного депутата О.БІЛОЗІР про перевірку законності польотів прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО з використанням чартерних рейсів.

Коментуючи запит народного депутата О.БІЛОЗІР про необхідність розслідування чартерних польотів глави уряду, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що проти неї почато нову хвилю дискредитації.

“Розуміючи, що сьогодні Служба безпеки України запустила нову хвилю дискредитації, я хочу сказати, що всі названі чартерні літаки не мають до мене ніякого відношення”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.