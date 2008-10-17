Цушко вийшов із Соцпартії. Піде до регіоналів?

Колишній міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО вийшов із Соціалістичної партії України.

Як повідомили УНІАН в СПУ, політрада партії задовольнила його прохання не відновлювати його як члена СПУ. Як відомо, В.ЦУШКО після призначення на посаду міністра внутрішніх справ призупинив членство в партії, оскільки керівник правоохоронної структури мав бути позапартійним.

У заяві В.ЦУШКО пояснює свою відмову від членства в партії та у виборчому списку СПУ станом здоров’я.

Водночас, як пояснюють деякі члени політради СПУ такий крок В.ЦУШКА, не виключено, що він увійде до списку Партії регіонів, оскільки депутатська недоторканність дозволить йому убезпечити себе від кримінального переслідування.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із захопленням 24 травня 2007 року будівлі Генеральної прокуратури було порушено декілька кримінальних справ, зокрема за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджанню співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків.

26 вересня 2007 року В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

30 вересня 2007 року В.ЦУШКО прийняв рішення про відставку з посади міністра через погіршення стану здоров`я.