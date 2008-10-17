Тимошенко: ми запропонували 40 пунктів серйозних заходів

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні схвалив пакет заходів, що складається із 40 пунктів, для захисту України від негативного впливу світової фінансової кризи й має намір запропонувати ці документи для розгляду на засіданні Ради національної безпеки та оборони в понеділок, 20 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції після закінчення засідання КМУ.

«Сьогодні ми запропонували для включення (в загальнонаціональний план захисту України від впливу світової кризи - УНІАН) 40 пунктів серйозних заходів, і те, що стосується уряду, ми виконуватимемо досить ретельно», - підкреслила вона.