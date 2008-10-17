Черновецький: "Я – прагматик. Зараз я не впевнений ні в чому"

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що оголосить про свої політичні погляди і можливих партнерів на позачергових парламентських виборах, коли буде впевнений, що вони відбудуться.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи надходила йому пропозиція від лідера соціалістів Олександра МОРОЗА про створення блоку на позачергові вибори до Верховної Ради України.

“Я – прагматик. Зараз я не впевнений ні в чому. Я хочу подивитися, чи будуть вибори, чи не будуть вибори, щоб сформувати всі свої політичні устремління прямо, відкрито. У мене ніяких загадок для вас не буде», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.МОРОЗ заявив, що в СПУ розглядають можливість створення блоку з політичною силою мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на позачергові вибори.