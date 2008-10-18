Міліція шукає, хто бив голову Бердянського осередку Партії регіонів

Міліція порушила кримінальну справу за фактом нападу на керівника Бердянської міської організації Партії регіонів Олександра БУЛАТНИКОВА, якого 15 жовтня було доставлено до лікарні з численними тілесними пошкодженнями.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Запорізькій області, "у зв`язку з тим, що трапилося з депутатом, порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - "хуліганство". Слідство веде ГУ МВС України в Запорізькій області".

За словами керівника ЦГЗ Запорізького Головного управління міліції Олександра ВОЛКОДАВА, розслідування даної справи взято на контроль главою МВС і начальником ГУ МВС у Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня прес-служба Запорізької обласної організації Партії регіонів офіційно підтвердила інформацію про госпіталізацію керівника Бердянської міськоорганізації партії О.БУЛАТНИКОВА.

За словами керівника прес-служби Запорізької облорганізації партії Олени МАТВЄЄВОЇ, О.БУЛАТНИКОВА було госпіталізовано увечері 15 жовтня. Причиною госпіталізації стали численні тілесні ушкодження, завдані депутату невідомими в під`їзді будинку, де він мешкає.

Керівництво Запорізької обласної організації ПР розцінило напад на О.БУЛАТНИКОВА як подію, пов`язану з його "громадсько-політичною діяльністю і роллю".