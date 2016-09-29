Заступник генпрокурора України про звіт щодо збитого Boeing МН17: там є конкретні імена (відео)

Про це повідомив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук, передає 5 канал.

"Це лунало не від нас, для об'єктивності ми говорили, що це має заявляти прокурор Нідерландів й інші країни учасниці міжнародної спільної слідчої групи, щоб не звинуватили у тому, що Україна диктує результати спільного розслідування. І тому те, що сьогодні було показано, це всього 3% тих матеріалів, які є в наявності у міжнародної слідчої групи", - повідомив Сторожук.

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"Серед неоприлюднених доказів є ще більш викривальні записи, про які ми не можемо ні розголошувати, ні повідомляти, тому що це може нашкодити слідству у подальшому. Звичайно, там є конкретні імена. Суть сьогодні була у тому, що ми показали, хто насправді винен у збитті літака, й родичі загиблих це все зрозуміли. Звичайно, у них були питання до своїх правоохоронних органів, яких вони будуть вживати заходів, щоб покарати дійсно винних", - додав він.

Нагадаємо, спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

До міжнародної спільної слідчої групи входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.