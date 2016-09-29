Рада звільнила двох одіозних суддів: один з них відпустив екс-командира "чорної роти" "Беркуту"

Як передає кореспондент УНІАН, за звільнення Волкової проголосували 235 депутатів, за Татькова — 226.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 р. Вища рада юстиції внесла подання до Верховної Ради України про звільнення судді Волкової за порушення присяги.

Волкова у 2014 році своїм рішенням звільнила з-під варти екс-командира так званої «чорної роти» «Беркута» Дмитра Садовника, який підозрюється у причетності до масових вбивств майданівців 20 лютого 2014 року. Після того як Садовника відпустили з-під варти, він залишив територію України і нині переховується від органів слідства.

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У грудні 2015 року Вища рада юстиції прийняла рішення внести до Верховної Ради подання про звільнення судді Татькова через порушення вимог щодо несумісності, визначених законом «Про очищення влади». Татьков подав позов до ВРЮ про визнання незаконним та скасування рішення про його звільнення.