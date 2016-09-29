Міністр оборони Польщі назвав російську агресію проти України "зіткненням цивілізацій"

Він проведе переговори з головою агентства з протиракетної оборони США Джеймсом Сайрінгом, а також главою Комітету з питань збройних сил Сенату США Джоном Маккейном, передає Радіо Польща.

Так, у листі учасникам міжнародної конференції, організованої Center for European Policy Analysis, Мацеревич засудив агресію Росії проти України.

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Агресивну політику Москви, поряд з міграційною кризою й терористичною загрозою він назвав проявами "зіткнення цивілізацій".

Міністр оборони Польщі також не відкидає, що Москква підтримує ісламський тероризм з метою дестабілізувати Захід.

Раніше Мацеревич заявляв, що російські війська вбивають людей в Україні.