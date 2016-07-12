Міністр оборони Польщі: російські війська вбивають людей в Україні

Як повідомляє Польське радіо, в кулуарах саміту НАТО у Варшаві, Антоні Мацеревича, який відповідав на запитання журналістів, намагалася спровокувати представниця телеканалу «Россия».

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Вона запитала російською мовою польського міністра: «Чому Ви назвали Росію головною загрозою для миру у світі?». Мацеревич виправив російську журналістку, заявивши: «Так довго, як буде окупована незалежна Українська держава. Так довго, як вестиме війну проти незалежної Української держави. Так звучить це твердження, і прошу передати його повністю». Після цього Мацеревич наголосив: «А сказав я так тому, що це єдина нині держава в Європі, котра своїми військовими діями підриває мирний європейський лад. Російські війська вбивають в Україні людей, це не може продовжуватися».

У відповідь російська журналістка спробувала спровокувати Мацєревича ще раз: «Чи достатньо вам одного батальйону, аби захиститися?». Однак на це Мацеревич вже не відреагував.