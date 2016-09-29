Аваков обіцяє сьогодні передати НАБУ оригінали "чорної бухгалтерії" Партії регіонів
16:11, 29 вересня 2016Політика
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє про передачу сьогодні Національному антикорупційному бюро України оригіналів документів так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, виявлених МВС.
Аваков заявляє про передачу НАБУ кількох аркушів оригіналів «чорної бухгалтерії» ПР / Арсен Аваков, Facebook
Про це міністр повідомив у Facebook.
«Сьогодні передаємо НАБУ виявлені МВС кілька аркушів оригіналів «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Важливо дотискати і вичищати політичний бруд!» - написав Аваков.
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Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Тропака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.
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