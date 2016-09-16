У НАБУ готують низку підозр у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав директор НАБУ Артем Ситник.

"Зараз готується ряд підозр у цій справі, оскільки проведена вже ідентифікація підписів і почерку у цій справі, і в принципі зараз, ми почнемо приймати окремі процесуальні рішення щодо окремих осіб, які там фігурують", - сказав він.

Водночас Ситник не уточнив, стосовно кого саме готуються підозри.

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При цьому директор НАБУ акцентував увагу, що справа так званої "чорної бухгалтерії" тісно перетинається зі справою, яка розслідується Департаментом спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, який очолює Сергій Горбатюк.

"Оскільки вони там розслідують справи відносно суддів Конституційного суду, які фактично приймали рішення про повернення дії Конституції 1996 року, і в цій частині ми з ними тісно контактуємо і обмінюємося інформацією", - повідомив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців, серед яких фігурує і керівник ЦВК Михайло Охендовський.

13 червня в НАБУ викликали заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магеру. Також, за даними антикорупційного прокурора Назара Холодницького, викликано на допит і голову ЦВК Охендовського та заступника голови ЦВК Жанну Усенко-Чорну.