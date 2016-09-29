Безмежно бурхлива фантазія, або найбільш безглузді відмовки РФ за результатами розслідування катастрофи MH17 на Донбасі

28 вересня 2016 року в Нідерландах представили звіт щодо аварії пасажирського Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Донбасі 17 липня 2014 року, в якому говорилося, що ракета, яка збила лайнер, була поставлена з Росії. Як вже давно повелося, російська сторона одразу ж почала заявляти про політичну вмотивованість звіту і звинувачувати у всьому всесвітню змову проти РФ.

Промимрив щось невиразне...

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков ні до, ні після подання звіту дати якийсь виразний коментар не зміг.

Так, спочатку Пєсков відмовився відповідати на питання, чому Росія оприлюднила "первинні свідчення" радарів через два роки після катастрофи малайзійського "Боїнга".

Також він поскаржився, що справа про катастрофу MH-17 оточена величезною кількістю спекуляцій, некваліфікованої, непрофесійної інформації" і супроводжується укриттям і відмовою ряду країн надати "цілі масиви інформації, дані радарів".

Пізніше Пєсков трохи охолодив свій запал і обмежився заявою про те, що "висновки про аварію МН17 є неостаточними".

"Це попередні результати. Із заяв, що прозвучали ми робимо висновок, що розслідування триватиме до 2018 року. Тому нам ще потрібно чекати остаточного вердикту", - заявив з надією Пєсков.

Звичайно ж, справа політично вмотивована...

А ось одіозна речник російського МЗС Марія Захарова не соромилася звинувачувати всіх навколо у політичній упередженості.

"Росія розчарована тим, що ситуація навколо розслідування катастрофи "Боїнга" не змінюється. Висновки голландської прокуратури підтверджують те, що слідство упереджене і політично вмотивоване. Самовільно призначати винного і вигадувати бажані результати перетворилося на норму для наших західних колег. Хочеться запитати: скільки можна?" - висловила прокремлівську позицію вона.

Більш того, Захарова переконана, що Росія "фактично єдина, хто направляє достовірну інформацію і розкриває все нові дані", при цьому вона назвала Україну "зацікавленою стороною".

А деякі все на фотошоп нарікають...

Слідом за офіційними представниками російської влади коментувати результати розслідування взялися всі, кому не лінь – депутати, блогери, представники бойовиків та інші.

"Росія зробила достатньо жестів доброї волі, аж до розсекречення окремих характеристик озброєнь. Ми, в свою чергу, маємо право вимагати від Заходу причини, з яких були приховані найважливіші першоджерела, починаючи від переговорів українських авіадиспетчерів і до супутникових фотознімків", - сказав депутат російської Держдуми шостого і сьомого скликань від ЛДПР Михайло Дегтярьов.

При цьому парламентарій порівняв дані, які міжнародна слідча група висунула як докази, з "грубою непрофесійною картинкою, наспіх обробленою в фотошопі".

Коли постійно ввижаються ворожі диверсії...

"Ця версія взагалі не нова, вона давно була, вже півтора року, напевно. Але я переконаний, що це чиста диверсія. У відповідь на те, що ми вчора опублікували секретну угоду, що американці не хотіли публікувати, по Сирії, вони сьогодні взяли і опублікували ось цю нісенітницю", — заявив перший заступник голови комітету з міжнародних справ в Держдумі шостого скликання Леонід Калашников.

Відмовка "нас там немає" вже нікого не вражає і навіть не смішить...

"Ніякі російські зенітні ракетні комплекси, і в тому числі "Бук", російсько-український кордон ніколи не перетинали", – сказав офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Також він спробував апелювати аргументом, що "у всіх даних, які сьогодні були представлені на брифінгу слідчої групи, два основних джерела: інтернет і спецслужби України".

Звичайно ж, це все інформаційна війна з дискредитації РФ. І, звичайно ж, причетні американці...

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич вважає заяву міжнародної слідчої групи у справі про загибель малайзійського "Боїнга" частиною інформаційної атаки на Росію.

Клінцевич висловив упевненість, що зайняті розслідуванням міжнародні експерти приховують "карти американців, у яких є фотографії старту "Бука" з території, підконтрольної Україні".

"У світі намагаються зробити Росію крайньою з метою, напевно, спитати з неї якісь матеріальні витрати. Панове, не вийде", - підкреслив парламентарій. - Ми маємо доказову базу і настане момент, коли ми її теж повністю пред'явимо".

Брехливі звинувачення! А що ще скажуть в "ДНР"?

"Представники" проросійських бойовиків на Донбасі також не залишилися осторонь і назвали брехливими дані про їхню причетність до катастрофи MH17.

Так, на думку голови так званого Народного ради самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Дениса Пушиліна, родичів загиблих у цій авіакатастрофі навмисно вводять в оману, їм надають недостовірні відомості.

"Американці першими заявили, що літак збили ополченці, мова йшла про те, що у США є знімки з супутників. Але досі вони не надали жодних даних", - зазначив Пушилін.

Він додав, що київська влада також відмовляються показувати відомості зі своїх радіолокаційних станцій. "Таке розслідування важко назвати об'єктивним, робляться передчасні висновки", - додав Пушилін.

У всьому винні "якісь росіяни", які просто підставляли Путіна...

"Я б зробив обережний висновок про спільну міжнародну спецоперацію за участю американців, українців і якихось росіян. У російських учасників задача була - протягнути на територію ополчення "Бук", засвітити його і зафіксувати факт його наявності в певному місці та в певний час", - написав у своєму блозі російський блогер Ель Мюрід, він же Анатолій Несміян, якого вважають другом опального сепаратиста Ігоря Стрєлкова.

Спробували апелювати технічними термінами, а раптом пройде...

"Модель реальних ушкоджень, прив'язаних до фінальної реконструкції, з урахуванням тих фрагментів, які не присутні на фінальному викладенні, суттєво відрізняється від моделі реальних ушкоджень", - сказав Михайло Малишевський, радник головного конструктора концерну "Алмаз-Антей", яке, власне, виробляє російські "Буки".

Також в концерні поскаржилися, що їхню версію про те, що "Бук" не міг збити лайнер, не включили в звіт міжнародних експертів.

Втім, через кілька годин той же Малишевський все-таки припустив, що малайзійський "Боїнг", що впав у липні 2014 року в Донбасі, міг бути збитий через помилку оператора ЗРК "Бук".

Але, звичайно ж, це був не російський "Бук" і не російський оператор...

Логіка залізна: це був конфуз, а конфуз - не акт тероризму

Згадуючи вчорашні коментарі з приводу звіту про катастрофу MH17 на Донбасі, не можна не згадати стару добру класику.

"Згідно з записами, люди зі сходу (Україна) говорили, що вони збили військовий літак ... Якщо вони вважали, що збили військовий літак, це був конфуз. Якщо це був конфуз, це не був акт тероризму", - заявив постпред Росії в ООН Віталій Чуркін у далекому 2014 році.

Все-таки цей шедевр переплюнути досі нікому з проросійських речників не вдалося.

Епілог

Звичайно ж, російські відмовки вже давно складно сприймати серйозно. Проте все було б смішно, якби не було так сумно...

А поки що користувачі соцмереж жартують, що "російський "Бук" був на Донбасі у відпустці", тоді як російський сегмент Інтернету вторить коментарям влади РФ про упередженість (чи-то настільки мізки промиті, чи-то бояться визнати таку гірку правду) і передчуває новий виток санкцій.