У НАТО заявили про готовність посилити підтримку України в боротьбі з російською агресією

Про це сказав генеральний секретар Парламентської асамблеї НАТО Девід Хоббс на зустрічі з новопризначеною главою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО Іриною Фріз, йдеться в повідомленні Місії України при НАТО у Facebook.

Зазначається, що в ході зустрічі узгоджено графік взаємодії до кінця поточного року, а також формат участі української делегації в осінній сесії ПА НАТО, що відбудеться в місті Стамбул.

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Також під час зустрічі Фріз поінформувала Хоббса про останній розвиток безпекової ситуації на сході України, а також особливості переговорів у рамках «нормандського» та «мінського» процесів.

У свою чергу Хоббс наголосив на незмінності позиції Парламентської асамблеї НАТО щодо підтримки України в її боротьбі з незаконними та агресивними діями Росії та підтримуваними нею бойовиками.

«Засвідчено готовність ПА НАТО до подальшого посилення такої підтримки. У цьому контексті обговорювалося питання проведення у ближчій перспективі засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО в одній зі східних областей України», - зазначається у повідомленні місії.