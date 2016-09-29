Порошенко про уроки Бабиного Яру: потурання агресору лише розпалює апетит

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на жалобній церемонії із вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

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«Урок Бабиного Яру – це нагадування про страшну ціну політичної та моральної короткозорості. Це – спомин про те, що потурання агресору лише розпалює апетит», - наголосив він.

«Подібного роду трагедії неможливі в умовах демократії, вони властиві лише авторитарним та тоталітарним режимам, для цих режимів життя – ніщо, а люди – лише гвинтики в смертоносній машинерії диктаторів-параноїків», - додав президент.