ЄС хоче приєднатися до позовів України проти Росії у СОТ - заступник голови Мінагропроду

Про це заступник міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Крім розширення квот за деякими позиціями, ми отримали політичну підтримку в торгових диспутах із РФ у рамках СОТ. Пані Мальмстрьом (єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом – УНІАН) повідомила про те, що ЄС направив до СОТ офіційний лист про намір приєднатися як третя сторона до тих позовів, які були подані Україною в СОТ з приводу торговельних і транзитних обмежень", - написала Трофімцева.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації торгівлі розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про введення ембарго на транзит українських товарів із російської території в напрямку третіх країн.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня цього року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були введені в січні цього року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.