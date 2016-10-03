Цинічна спроба зірвати судову реформу має бути зупинена - НФ

Такою є позиція "Народного фронту" щодо рішення пленуму Верховного Суду звернутися у Конституційний Суд України, щоб визнати неконституційними положення Закону «Про судоустрій і статус суддів». Цими положеннями ліквідовуються діючий Верховний суд та вищі спецсуди, а також запроваджується конкурсний відбір на посади суддів. Проголосована у парламенті конституційною більшістю і підтримана Президентом України реформа судоустрою спрямована на спрощення структури судів й поступову заміну суддівського корпусу.

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З 1 жовтня 2016 року систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди та Верховний Суд, який є найвищою інстанцією у системі судоустрою України. У його складі діятимуть Велика Палата Верховного Суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд. Нововведення запрацюють протягом шести місяців. Новий Верховний Суд України має замінити нинішній. З цього моменту також припинять своє існування старі спеціалізовані суди.

"Як і вимагала громадськість, своїм голосуванням у парламенті ми розплутали лабіринти «портновських реформ» періоду Януковича. Структура судів мала бути спрощена, а їхня компетенція стати зрозумілою. Все це не мало жодного сенсу без заміни суддівського корпусу шляхом переатестації і абсолютно нових правил конкурсного відбору. Реформа повинна була розпочатися з Верховного Суду України. Ми передбачали, що стара система чинитиме опір змінам. Але у них немає жодного шансу, реформа правосуддя – це запит українського суспільства і воля відповідальних політичних сил", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у січні цього року проект Закону «Про внесення змін до Конституції України» щодо правосуддя отримав схвальний висновок Конституційного Суду України. План і принципи реформи судової системи отримали широке визнання серед наших міжнародних партнерів.

«Народний фронт» заявляє, що "попри будь-які зусилля старої корумпованої системи розпочату реформу правосуддя буде доведено до логічного завершення".