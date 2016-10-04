Фейгін: Справа проти Сущенка може затягнутися не на один місяць

Про це УНІАН сказав його адвокат Марк Фейгін після зустрічі з Сущенком у СІЗО "Лефортово".

"У постанові (про порушення кримінальної справи - УНІАН) написана фабула обвинувачення і подія з пред'явленням звинувачення в шпигунстві Роману Сущенку. Я утримаюся від деталей, тому що цим може скористатися слідство. Я не давав підписку про нерозголошення, але якщо я розповім деталі, вони скористаються цим для того, щоб вивести мене зі справи", - сказав Фейгін.

"Справа мені здається надзвичайно цікавою. Те, що я побачив, – це чистісінький незамутнений абсурд, за таке не можна притягати до кримінальної відповідальності, тим більше, журналіста, і в моєму уявленні це виглядає як якась спецоперація. Так трактує це і Роман", - підкреслив він.

Фейгін додав, що Сущенко не визнавав вину, нічого не підписував.

"Той, хто довіряє мені, вірить моїй думці – це не шпигун", - сказав Фейгін.

На його думку, затримання Сущенка – це спецоперація, організована для того, щоб український журналіст став заручником.

"Остаточних цілей я так і не зрозумів, тому що люди, які це все планують, повинні були усвідомлювати, що вони беруть журналіста, та ще й власкора великого державного агенства "Укрінформ" у Парижі, це вже міжнародний розголос, що створить масу проблем", - сказав Фейгін.

"З таким виходити до міжнародних спостерігачів, які цікавляться справою Сущенка, не можна, це ніхто не сприйме серйозно. Перспективи процесуальні тут, враховуючи наш суд, примарні, бо суд все одно, як і ФСБ. Але з точки зору публічної політичної підтримки свого громадянина перспективи дуже хороші", - сказав він.

При цьому він зазначив, що на Сущенка чинили психологічний тиск.

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"Його ніхто не бив, ніхто пальцем не торкнувся. Його, як і всіх, розводили – зізнайся, давай особливий порядок, інакше тобі сидіти. Він прекрасно усвідомлював, що адвокат за призначенням працює в інтересах слідства, вона це не приховувала", - додав Фейгін.

"Він радий, що я представлятиму його інтереси. Я його попередив, що це боротьба довга - не на один місяць, а може, і не на рік, так просто з цього не вийти", - повідомив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.

3 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка; сьогодні адвокат відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою вину не визнає і має намір "воювати".