Народні депутати розповіли про готовність змінити статус візових відносин з Росією

Українські нардепи готові голосувати за звернення до Кабінету міністрів, який уповноважений схвалювати відповідні рішення, йдеться в сюжеті ТСН.

"Та безумовно за, ну що ви", - відповіла на запитання лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. "Тільки візи, звичайно", - не має сумнівів і керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Прогнозовано проти виступив керівник "Опозиційного блоку" Юрій Бойко. "Ми проти того, щоб два мільйони наших громадян, яких сьогоднішня влада виштовхнула з країни і вони шукають роботу в Росії, залишилися без підтримки", - заявив він.

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Екс-керівник Донеччини Сергій Тарута пропонує розвивати думку далі. "Тоді треба запроваджувати військовий стан. Тоді буде зрозуміло. Якщо подивитися по Києву і по ресторанам, то я тут війни не відчуваю, тут усе добре", - каже він. Нардеп із "Народного фронту" Леонід Ємець також говорив про воєнну складову – встановлення контролю за людьми, які перетинають державний кордон. "Це є вимога, фактично, воєнного стану. Ми розуміємо, що надзвичайно велика кількість диверсантів кожен день перетинає український кордон", - говорить політик.

Із цим не погоджується опозиціонерка Наталія Королевська. "Коли якомусь диверсанту потрібно потрапити до нашої країни – він собі три візи відкриє і буде ходити по центральних вулицях Києва", - вважає вона. Такі мотиви представників "Опоблоку" взявся тлумачити Семен Семенченко. "Їм, звісно, потрібно підтримувати відносини. Я думаю, Бойко і Королевська це і роблять. Тільки не треба себе асоціювати з Україною. Вони живуть у віртуальному світі, вводячи в цей світ своїх виборців", - каже він. А зволікання з рішенням запровадити візи пояснює обміном представниками влади безпеки країни на особисті преференції в бізнесі.

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Цю думку про відносини з Росією розвиває й нардеп Дмитро Добродомов. "Я скажу більше, вони, у мене таке враження, ще й покращуються. У три з половиною рази збільшився продаж російського пива на українському ринку. 95% тих, що палять, вони мають розуміти, що запалюючи цигарку, вони якусь копійчину віддають Росії", - твердить він. "Чому влітку 2014 року не було ведено візовий режим? Тому що були сподівання на те, що мінський переговорний процес нарешті призведе до позитивного результату. Але сьогодні мінський процес в штопорі. Це глухий кут. І ми мусимо так само вдаватися до жорстких кроків", - додає представник "Народного фронту" Вікторія Сюмар. "Замість нас з Росією говорить Париж, Лондон, Берлін, Вашингтон. Ми повинні активно переконувати російську сторону", - вважає представник "Опоблоку" Юрій Павленко.

А от нардеп Володимир Парасюк упевнений, що заява Парубія ще не означає наявності у Верховній Раді достатньої кількості голосів для ухвалення відповідного рішення. "Я думаю, що це буде, як і з суддями нещодавно: всі за, а голосів не могли ніяк назбирати. Воно затягнеться на два-три місяці", - прогнозує він.