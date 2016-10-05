Держсекретар США звернувся до росіян (відео)

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"НАТО – це оборонний союз. Росіяни особливо повинні знати, що, незважаючи на те, що іноді кажуть їхні лідери, наш союз не прагне послабити, стримати або кинути виклик їхній країні як і будь-якій іншій країні світу", - запевнив Керрі.

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Також він нагадав про бажання НАТО та ЄС знайти спільну мову з Росією. При цьому цей факт, за його словами, не звільняє їх від обов'язку захищати цінності в ім'я свободи і міжнародного права.

"Саме тому ми підтримуємо стабільну, єдину і демократичну Україну", - сказав Керрі.