Перспектива введення візового режиму з Росією: Чубаров пояснив, чому без інших кроків це "нічого не дасть"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи підтримує він ідею введення візового режиму з Росією.

"Я більше схиляюся до цієї ідеї. Хоча тут є питання. Я думаю, ми будемо обговорювати, аби уникнути якихось ускладнень", - сказав Чубаров.

Політик зазначив, що саме по собі введення візового режиму без інших кроків щодо регулювання відносин з країною-агресором "нічого не дасть".

На його думку, при введенні візового режиму, необхідно врегулювати й інші питання: "Скажімо, щодо дипломатичних відносин, щодо форми наших взаємовідносин в межах міжнародних організацій. Зокрема, різних парламентських асамблей".

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Розмови про скасування безвізового режиму з РФ в Україні активізувалися з початку російської військової агресії на Донбасі та в Криму. За таке рішення висловлювався секретар РНБО Олександр Турчинов, за словами якого, ще в 2014 році РНБО ухвалила рішення про введення візового режиму з Росією і доручила Кабінету міністрів реалізувати це завдання.

Водночас з 1 березня 2015 року Кабмін лише заборонив громадянам Росії в'їжджати в Україну за внутрішніми паспортами, але питання введення візового режиму не розглядалося.

На початку жовтня 2016 року спікер українського парламенту Андрій Парубій знову підняв питання про необхідність введення візового режиму України з Росією. Він нагадав, що ще на початку року вніс до Ради проект постанови про припинення дії угоди між урядами України і Росії про безвізовий режим і висловив сподівання, що це питання вдасться розглянути до кінця поточної сесії парламенту.