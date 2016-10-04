Парубій: вже на цій сесії ВР розгляне питання про введення візового режиму з Росією

Про це він сказав в програмі «Свобода слова» на ICTV.

Він наголосив, що будуть політичні консультації. "Звичайно я буду з’ясовувати позицію усіх голів фракцій і я є прихильником того, щоб ми виносили питання тоді, коли воно буде готовим", - додав голова ВР.

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Парубій заявив: "І я вірю, я переконаний, що цього разу більшість голів фракцій це підтримають". Він прогнозує, що після політичних консультацій, ВР вже в четвер внесе питання візового режиму з Росією до порядку денного цієї сесії. "Після політичних консультацій, я прогнозую, що ми вже в четвер будемо мати можливість його виносити і розглядати на цій сесії".

Як відомо поточна сесія має бути завершена до початку лютого 2017 року, оскільки, відповідно до Конституції України, наступна сесія розпочинається в перший вівторок лютого.