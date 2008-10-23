В Україні дискредитується ідея виборів – Андрієвський

В Україні існує небезпечна тенденція дискредитації ідеї виборів як механізму виходу з політичної кризи. Про це заявив Голова Української селянської демократичної партії, депутат Київради від Блоку Кличка Дмитро Андрієвський під час зустрічі з партійним активом Одеської області.

«Керівники країни своїми діями вже зруйнували довіру до влади як інституту управління державою, - відзначив Дмитро Андрієвський. – Сьогодні вони руйнують українські суди, дискредитуючи саме поняття справедливого правосуддя. Завтра, за таких умов, буде дискредитовано вибори як механізм політичного волевиявлення народу».

На переконання Дмитра Андрієвського, індекс загальної недовіри до влади погіршується на фоні всесвітньої фінансової кризи. «Під час падіння економіки люди покладаються на владу як гарант їхнього добробуту. Натомість українці бачать незрозуміле перетягування ковдри очільників держави над економічною прірвою, куди може впасти вся вітчизняна економіка», - зауважив політик.