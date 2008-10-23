Ранкове засідання Верховної Ради закрите
12:23, 23 жовтня 2008Політика
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Увечері спробують ще
Ранкове пленарне засідання Верховної Ради закрите. Вечірнє засідання розпочнеться о 16.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.
Він звернувся з проханням до представників парламентських комітетів розглянути на своїх засіданнях законопроекти, що стосуються виходу з економічної кризи.
М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що о 16.00 Верховна Рада розпочне свою роботу і спробує розглянути пакет докоментів про антикризові заходи.
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