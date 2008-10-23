Ранкове засідання Верховної Ради закрите

Ранкове пленарне засідання Верховної Ради закрите. Вечірнє засідання розпочнеться о 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

Він звернувся з проханням до представників парламентських комітетів розглянути на своїх засіданнях законопроекти, що стосуються виходу з економічної кризи.

М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що о 16.00 Верховна Рада розпочне свою роботу і спробує розглянути пакет докоментів про антикризові заходи.