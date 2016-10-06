Порошенко: завдяки Путіну Україна позбавилася багатовекторності у зовнішній політиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, що відбулась у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

«В одному лише можна подякувати Путіну - у нас немає вже багатовекторності: із 13% (українців – УНІАН), які підтримували НАТО в 2013 році, вже стало 54%. Із 32%, які підтримували європейську інтеграцію, українська нація стала настільки мудрою, що вже більше 70% підтримують європейський вектор розвитку нашої країни», - сказав глава держави.

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«Наша незалежність і наша країна в другий раз або в третій раз народилася саме зараз, і ми є свідками і творцями цього», - додав Порошенко.