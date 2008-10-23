У ПР звинувачують Тимошенко у спробі «економічного мародерства»

Антикризова програма Кабінету міністрів носить лобістський характер, і приведе до «економічного мародерства», заявила в інтерв`ю журналістам народний депутат Ірина АКІМОВА (Партія регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «це програма, яка носить лобістський характер, це програма, яка відображає намір уряду ввести економічну диктатуру і займатися економічним мародерством, це програма, яка не тільки не зменшує фінансово-економічні ризики, а в окремих випадках може сприяти їх збільшенню».

І.АКІМОВА підкреслила, що це програма «державного рейдерства в банківському секторі».

За її словами, в програмі як механізм рекапіталізації надається можливість ініціації насильницької націоналізації банків, часткової або повної, за ініціативи уряду. І.АКІМОВА зауважила, що при цьому порушуються права приватних власників.

Вона підкреслила, що програмою передбачено право для держави купувати акції, які мають право голосу, що суперечить міжнародним нормам.

На її думку, оскільки критерії проблемних банків не визначені в законодавстві, то в такій ситуації, по суті, можна буде застосовувати цей механізм до будь-якого банку.

І.АКІМОВА вважає, що це «програма затягування мотузка на шиї українського населення», оскільки уряд встановлюватиме всі соціальні виплати без рішень парламенту, без бюджетного процесу.

За її словами, уряд планує на два роки перенести введення норми про доведення рівня мінімальної зарплати до мінімального прожиткового рівня.

І.АКІМОВА підкреслила, що програма уряду – «це програма зростання податкового тягаря і грубого втручання в управління податковою системою».

За її словами, підвищення акцизів на бензин, зокрема, приведе до підвищення цін на нього для споживачів.

Вона підкреслила, що уряд хоче без Верховної Ради змінювати податкові ставки, що може привести до протиріччя із зобов`язаннями України при входженні до СОТ.

І.АКІМОВА назвала програму уряду «програмою державного мародерства і економічної диктатури». За її словами, Кабмін має намір в обхід бюджетного процесу фінансувати капітальні витрати. На її думку, це пов`язано і з бажанням уряду «одержати гроші на свою політичну кампанію».

“Ця програма приведе до повного розвалу сектора житлово-комунального господарства, і при цьому відповідальність буде перекладена з центральної влади на місцеву”, - переконана І.АКІМОВА.