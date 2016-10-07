Венеціанська комісія нагадала Раді, що варто переглянути скандальну норму про "партійне рабство"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

“Венеціанська комісія занепокоєна, що минулої весни було затверджено закон, який дозволяє політичним партіям виключати кандидатів зі свого списку після виборів. Ми сподіваємося що це питання буде серйозно розглянуто українськими законотворцями”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Рада 16 лютого ухвалила зміни до закону про вибори народних депутатів щодо виключення кандидатів з виборчого списку у багатомандатному окрузі вже після оголошення результатів голосування на підставі рішення з’їзду партії (відповідний законопроект - №3700). Президент Петро Порошенко підписав документ 25 лютого.

Венеціанська комісія заявила, що закон не відповідає європейським стандартам.

В березні 49 нардепів звернулися до Конституційного суду з проханням визнати цей закон неконституційним.

В липні голова Ради Андрій Парубій заявив, що готується пропозиція щодо скасування прийняття закону про "партійне рабство".