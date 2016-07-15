Готується пропозиція щодо "скасування" закону про "партійну диктатуру" - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

Парубій зазначив, що будучи у опозиції, демократичні сили вимагали, аби депутат, якщо він залишив свою фракцію, був позбавлений мандату.

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"Чим це було зумовлено тоді, коли правляча влада просто перекуповувала депутатів і ми боролися проти "тушок"? Але, напевно, зараз уже є багато застережень до подібного підходу і до подібних форм", - сказав він.

Спікер додав, що безліч закордонних партнерів України зауважують, що у цьому законі є "надто багато ризиків" і застережень, які також висловлюють представники громадськості.

"Є і позитив, і ризик, на жаль. І це один із законів, який лишається, в тому числі, і для мене, контраверсійним законом. Наскільки мені відомо, готується пропозиція про скасування того законопроекту, і коли вона буде зареєстрована в залі, будемо дискутувати, як далі бути з цією проблемою", - повідомив голова ВР.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ВР ухвалила зміни до закону про вибори народних депутатів (щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку у багатомандатному окрузі).

Законом (№3700) встановлюється, що партія, яка висувала кандидата у депутати, включеного до її виборчого списку, може ухвалити рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним.

Таке рішення ухвалюється відповідно до статуту партії, з'їздом, зборами, конференцією партії. Витяг з протоколу цих заходів, підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником і скріплене печаткою партії, не пізніше як на 5-й день з дня прийняття рішення передаються до ЦВК. На підставі цих документів ЦВК не пізніше ніж на 5-й день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.