Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо закону про "партійну диктатуру": не відповідає європейським стандартам

Документ оприлюднений у понеділок на сайті Венеціанської комісії, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

"У відповідності зі своїми попередніми зауваженнями щодо статті 81 Конституції, Венеціанська комісія вважає такими, що суперечать міжнародним нормам, можливості політичних партій постфактум заперечувати вибір електорату", - йдеться у висновках.

У зв’язку з цим у ВК вважають, що повноваження політичних партій видаляти зі своїх списків кандидатів після того, як вибори вже відбулися, "повинні бути переглянуті у світлі європейських стандартів".

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ВР ухвалила зміни до закону про вибори народних депутатів (щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку у багатомандатному окрузі).

Законом (№3700) встановлюється, що партія, яка висувала кандидата у депутати, включеного до її виборчого списку, може ухвалити рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним.

Таке рішення ухвалюється відповідно до статуту партії, з'їздом, зборами, конференцією партії. Витяг з протоколу цих заходів, підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником і скріплене печаткою партії, не пізніше як на 5-й день з дня прийняття рішення передаються до ЦВК. На підставі цих документів ЦВК не пізніше ніж на 5-й день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.