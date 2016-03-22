49 нардепів просять КС визнати неконституційним закон про "партійну диктатуру"

Під поданням, ініційованим міжфракційним об’єднанням «Народний контроль», поставили свої підписи 49 депутатів, повідомляє прес-служба «Народного контролю».

Як зазначається в повідомленні, подання з вимогою визнати неконституційними норми так званого «закону про партійне рабство» передали в КС сьогодні, 22 березня, депутати Дмитро Добродомов, Олег Мусій, Богдан Матківський та Андрій Антонищак.

Як заявив Добродомов, «ухвалений через ганебне «кнопкодавство» закон не лише легалізує політичну корупцію, а й суперечить одразу трьом статтям Конституції».

«Закон має зворотню дію в часі, що іде в розріз із ст. 58 Конституції України. Також дозволяє змінювати результати виборів вже після виборів, а це суперечить ст. 5 Основного закону і роз’ясненням Конституційного суду України. А ще обмежує виборче право громадян, бо звужує зміст та обсяг існуючого права, що не відповідає ч. 3 ст. 22 української Конституції», – пояснив парламентарій.

Він також нагадав, що співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу України вже висловили стурбованість у зв’язку зі змінами, що запроваджує цей закон.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ВР після неодноразових провальних голосувань ухвалила в цілому законопроект №3700 про внесення змін до закону про вибори народних депутатів щодо виключення кандидатів з виборчого списку у багатомандатному окрузі.

Встановлено, що партія, яка висувала кандидата у депутати, включеного до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може ухвалити рішення про виключення кандидата, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним.

Таке рішення ухвалюється відповідно з'їздом, зборами чи конференцією партії відповідно до її статуту.

Передбачається, що дія цього закону поширюється на виборчі списки кандидатів у депутати Ради від партій, які були суб’єктами виборчого процесу на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року.

Першою партією, що скористалася новою нормою, стала Радикальна партія Олега Ляшка, що виключила зі свого списку 9 осіб.