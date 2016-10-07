У Росії заговорили про рішення-відповідь "у своїх інтересах" на введення Україною візового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам, відповідаючи на питання, чи буде Росія вводити дзеркальні заходи.

"Я поки не можу сказати. Якщо буде прийнято рішення настільки ущемити інтереси простих людей і якщо буде введено візовий режим, то звичайно, ця ситуація буде розглянута, і російська сторона прийме ті рішення, які вважатиме за необхідне в своїх інтересах. Поки я б не став анонсувати, які саме", - зазначив Пєсков.

Читайте такожМЗС про введення візового режиму з Росією: питання опрацьовується щодо ризиків

Як повідомляв УНІАН, Рада 6 жовтня так і не розглянула внесений до порядку денного питання про можливе введення візового режиму з Росією.

3 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час Погоджувальної ради голів фракцій та комітетів запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією та розширення санкцій щодо РФ. Спікер нагадав, що на початку 2016 року він вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.